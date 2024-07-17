В Шымкенте создают комфортные условия для отдыха и прогулок

В Шымкенте появился еще один зеленый оазис. На пересечении улиц Аскарова и проспекта Республики открылся сквер. В эксплуатацию ввели и два фонтана на площади Ордабасы.

Новый сквер, утопающий в цветах, скоро станет излюбленным местом отдыха в Шымкенте. Он расположился на пересечении улицы Аскарова и проспекта Республики.

Зелёный оазис, на четырёх тысячах квадратных метрах, обустроен удобными скамейками, завершены работы по подведению наружного освещения.

Художники вносят последние штрихи на ярких граффити. В планах — открыть кинотеатр под открытым небом.

Бакдаулет Каблан, главный специалист отдела инфраструктуры аппарата акима Туранского района: «Сквер построен для жителей и гостей Шымкента за счет спонсорских средств. Уверен, здесь будет много желающих отдохнуть на скамейках, прийти с детьми, погулять по дорожкам среди цветов. В целом, количество мест для отдыха становится в Шымкенте больше».

А на площади Ордабасы заработали фонтаны. Два источника прохлады ремонтировали около месяца. В создании комфортных условий для отдыха и прогулок помогли бизнесмены.

Ерсултан Капбашев, главный специалист отдела управления развития комфортной городской среды г. Шымкента: «Было два старых фонтана. Сейчас заменена полностью электрическая система и насосы, установлены и работают два новых фонтана. Здесь заменили брусчатку, гранит и перила, установили скамейки и мусорные баки, чтобы создать гостеприимную атмосферу».

В Шымкенте установлены 40 фонтанов в 25 локациях. В этом году были отремонтированы и обновлены тайказан и фонтаны, в парках: Абая и Металлургов, на «Арбате», возле драматического театра и АДЦ. В эксплуатацию ввели и 3 новых фонтана.