В Шымкенте отметили 80-летие генерала Алтынбаева

В Военном колледже имени Сабыра Рахимова прошла конференция, посвящённая 80-летию Мухтара Алтынбаева — героя Казахстана и генерала армии, который всю жизнь посвятил службе в Вооружённых Силах и воспитанию новых поколений защитников Родины.

Учителя, военнослужащие и студенты выступили с докладами о том, как воспитывать у молодёжи духовные и нравственные ценности.



Аскар Туякбаев, Преподаватель Военного колледжа:

«Генерал армии Мухтар Капашевич Алтынбаев – выдающаяся личность. Он внёс огромный вклад в развитие наших Вооружённых Сил. Наш долг – беречь обширные земли, завещанные нам предками, и сохранять сильную армию, созданную старшим поколением».



В рамках конференции гостям и участникам продемонстрировали современные образцы вооружения. Показ подготовили военнослужащие нескольких войсковых частей расквартированных в Шымкенте.