«Аллею матерей» построили дети экс-депутата Рашкуль Оспаналиевой

Новая аллея появилась в Шымкенте. Зеленый оазис возвели в самом центре города на месте бывшей стихийной парковки.

Аллею за свой счет построили дети экс-депутата маслихата Рашкуль Оспаналиевой. Ее назвали символично — аллеей матерей.

Новая зона для отдыха и прогулок появилась в Шымкенте. Территорию застелили газоном, высадили многолетние цветы, установили скамейки и оригинальные фонари. Первыми аллею оценили жители ближайших домов.

«Приятно здесь погулять с детьми, креативно придумали фонари эти», — говорит жительница Шымкента.

«Было стоянки, лужи, бардак был, а сейчас красиво, хорошо, приятно», — говорит горожанка.

«Очень хорошая аллея, здесь очень зелено, свежо, хорошо гулять с детьми, есть много скамеек», — говорит жительница города.

Зеленый оазис в центре города получил название — аллея матерей. Ее построили за счет спонсорских средств. Из бюджета на строительство аллеи денег не выделяли.

«В прошлом году, к сожалению, моя мама ушла из жизни, она 20 лет была депутатом в городе, была первой женщиной-депутатом ЮКО, чтобы ее память увековечить мы решили построить такую аллею из собственных средств. Это все ради женщин, чтобы имена женщин не забывали. благодаря женщинам строится страна», — говорит Нурлан Толыбаев, спонсор.

В акимате решили вернуть Шымкенту былую славу зеленого города. К озеленению планируют активно привлекать спонсоров и приглашают их внести свой вклад в благоустройство мегаполиса.