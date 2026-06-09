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Туризм в Казахстане стремительно развивается

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Шынар Оразова
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Расходы иностранных туристов в Казахстане составили 2,9 млрд долларов. Об этом, на заседании правительства рассказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. По данным ведомства вклад туризма в экономику страны достиг 5 трлн тенге.

В отрасли работает около 600 тысяч человек, налоговые отчисления достигли 630 миллиардов тенге, увеличившись на 18%. Инвестицию в эту сферу достигли 1 триллиона 300 миллиардов тенге.

Для улучшения инвестиционного климата и развития внутреннего туризма были приняты законодательные поправки.

Зеленые коридоры для туристических автобусов, закрепление понятия визит-центр, введение бесплатного входа для детей на территорию национальных парков. Будут утверждены правила для гидов, экскурсоводов и инструкторов.

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