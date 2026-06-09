Около 80 тысяч иностранцев приехали в Казахстан за лечением

Казахстан продолжает укреплять позиции на рынке медицинского туризма. Как сообщил на заседании правительства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, ежегодно отечественные клиники принимают около 80 тысяч иностранных пациентов.

Развитию этого направления способствует сочетание высокого качества медицинских услуг и их доступной стоимости. Сегодня десять медицинских организаций страны имеют международную аккредитацию JCI.

Совместно с Министерством здравоохранения разрабатывается Дорожная карта по развитию медицинского туризма на 2026–2028 годы.

Еще одним уникальным туристическим объектом остается комплекс Байконур — первый и крупнейший космодром в мире.

В рамках утвержденной Концепции развития туризма на комплексе до 2030 года срок оформления разрешений для иностранных туристов сокращен до десяти дней. Это позволило повысить доступность объекта и расширить программы посещения запусков ракет.

По словам министра, высокий туристический потенциал имеют переданные Казахстану стартовая площадка Гагарина, монтажно-заправочный комплекс и стенд динамических испытаний.

Кроме того, в стране продолжается реализация календаря крупных туристических мероприятий, утвержденного в конце 2025 года. Из 55 запланированных событий уже проведено 17, которые посетили свыше 150 тысяч человек.