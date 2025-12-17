В Шымкенте трёхлетний ребёнок проглотил 16 магнитов

В Шымкенте врачи спасли жизнь трёхлетнему ребёнку, который случайно проглотил 16 магнитов, передает OTYRAR.

Малыш был срочно доставлен в городскую детскую клиническую больницу с сильными болями в животе. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.

По словам родителей, ребёнок во время игры проглотил несколько магнитов. Рентген подтвердил наличие посторонних предметов в брюшной полости.

Медики приняли решение о срочной операции. С помощью видеоэзофагогастроскопии из желудка ребёнка извлекли все 16 магнитов, каждый диаметром около 0,5 сантиметра.

Как сообщили в профильном ведомстве, сейчас состояние ребёнка стабильное, угрозы жизни нет. Врачи отмечают, что своевременная медицинская помощь помогла избежать серьёзных осложнений.

Специалисты призывают родителей быть особенно внимательными: храните мелкие и опасные предметы вне досягаемости детей, чтобы избежать подобных инцидентов.