39 шымкентских детей еще не знают о своем ВИЧ-статусе

39 детям из Шымкента предстоит узнать о том, что они заражены ВИЧ. Все они жертвы медицинской халатности, и заразились ещё в начале двухтысячных годов.

Тогда город оказался в эпицентре одного из крупнейших скандалов, разразившихся в сфере здравоохранения страны. С того момента 80% пострадавших семей нашли в себе мужество и признались детям в самом страшном. Остальным только предстоит это сделать, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Султан один из тех, кого заразили в больнице Шымкента опасным вирусом в 2006 году. Открыто рассказывать о страшном диагнозе боится. Говорит, что общество до сих пор не готово принять таких как он.

Султан (имя изменено) житель г.Шымкента:

«В современном обществе много страхов. О том, что у меня ВИЧ знают только несколько моих друзей. Но они не знают, что это за болезнь, и как ей заражаются. Раньше спрашивали, сколько лет я проживу? Очень много вопросов у них. Не информированы. Сейчас я также общаюсь с ребятами, у которых тоже подтвердился диагноз. Помогаем друг-другу».

16 лет прошло с того момента, как в Шымкенте по вине врачей произошло массовое заражение детей ВИЧ-инфекцией. Тогда из-за использования нестерильных медицинских инструментов сразу в нескольких больницах города были заражены около 150 детей. Судьба этих маленьких казахстанцев кардинально изменилась. Не все из них до сих пор знают о страшном диагнозе.

Жаннета Жазыкбаева, президент общественного фонда «Защита детей от СПИДа»:

«Около 80 % знают о ВИЧ-статусе. Среди них есть дети младшего возраста. Они в своём кругу, среди друзей, друзья их знают, а вот чтобы полностью раскрыть свой статус для общества, таких только единицы. Был случай, когда ВИЧ-положительная женщина элементарно хотела устроиться в одну из наших больниц техничкой, старшая медсестра попросила заполнить медкнижку, где там стоял штамп, что она вич-положительная, её не приняли на работу».

39-ти жертвам врачебной ошибки только предстоит узнать правду. Родители набираются мужества. Перед тем как ребенку расскажут о заражении, с ним и другими членами семьи будут работать психологи. Алуа, мать одного из ВИЧ — инфицированных детей. Даже спустя годы, она пребывает в отчаянии. Её ребенок всю жизнь вынужден поддерживать своё здоровье препаратами.

Алуа (имя изменено) жительница г.Шымкента

«В то время мы были полной семьей. Но когда узнали о заражении, свекровь сказала, чтобы я вместе с ребёнком ушла. С тех пор живём сами. Но жить с этим диагнозом — это постоянная борьба. Родной отец, бабушка, сестра не поддержали. А что ждать от чужих?».

Сейчас дети и подростки с вирусом иммунодефицита человека, получают финансируемую государством антиретровирусную терапию, а также психологическую поддержку. В этом году на это из бюджета, по данным горздрава, выделено 249 миллионов тенге.

Инна Глазебная, заместитель руководителя управления здравоохранения г.Шымкента:

«Эти средства рассчитаны на лекарственные обеспечения детей, реабилитационную помощь. На медико-социальную помощь. И на питание, и также на обследование, которое регулярно проходят дети».

Однако, неправительственный сектор уверен, нужно больше уделять внимание и профилактике. Чтобы люди с ВИЧ-статусом не боялись открыто говорить о своей болезни. Ведь сейчас — это не приговор. Только, в Шымкенте у ВИЧ-инфицированных родителей родились уже 16 здоровых детей.