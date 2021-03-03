Медработники перинатального центра г. Шымкента помогли появится на свет десятому ребёнку у многодетной мамы.

41-летняя мать Айжан 25 февраля благополучно родила здорового малыша. Врачи говорят, что у матери и ребенка состояние стабильное.

Многодетной маме сотрудники центра вручили памятный подарок с тёплыми душевными пожеланиями, сообщает Управление здравоохранения города Шымкент.

«Мы рады, что наша мамочка смогла произвести на свет десятерых детей. Разумеется для этого у нее должно быть отменное здоровье. Дети из многодетных семей воспитываются, заботятся. Многодетные матери для нас — настоящие герои», — говорят специалисты Центра.

Стоит отметить, что демографическая ситуация в Шымкенте растет. С начала года в городе родилось 4892 ребенка. В первые два месяца года большинство родившихся -мальчики.