Заключенные подняли бунт в колонии строгого режима в Туркестанской области

В тюрьме строгого режима ИУ-55 в Туркестанской области шестеро осужденных устроили бунт, требуя послаблений, которые не предусмотрены законом.

Как сообщили в региональной прокуратуре, заключённые, отбывающие сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления, заранее договорились между собой и выдвинули администрации незаконные требования —: просмотр телевизора в ночное время, свободный выход на прогулку, самостоятельное приготовление пищи, отказ от ношения установленной формы одежды и другие запрещенные законом послабления.

Чтобы добиться своего, они умышленно нанесли себе телесные повреждения, рассчитывая таким образом оказать давление на сотрудников учреждения.

«Для реализации своих незаконных требований они умышленно причинили себе телесные повреждения. Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с отбыванием наказания в условиях более строгого режима», -говорится в сообщении прокуратуры Туркестанской области.