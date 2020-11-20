В управлении ДУИС сообщили о том, что сотрудники предотвратили передачу запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения путем переброса, передает Otyrar.kz

По информации сотрудников оперативной службы колонии ИЧ 167/9 ночью 18 ноября сотрудниками Департамента уголовно-исполнительной системы по Туркестанской области совместно с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками Департамента Полиции г. Шымкента у автопарковочной стоянки рынка «Акбар» была остановлена автомашина марки «Mazda Crons».

«На месте были задержаны жители Шымкента 1990 г.р. и 1989 г.р. У задержанных, при досмотре багажника автомобиля, были обнаружены и изъяты: пять свертков, обмотанных скотчем, с содержимым «марихуана» весом 791,69 грамм и белый пакетик с содержимым в рассыпчатом виде таблетки «Трамадол», — сообщили в ведомстве.

По данному факту в ОП Аль-Фарабийского района ДП г. Шымкента возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 2 УК РК и зарегистрировано в единый реестр досудебного расследования.

Шуддин Саидов