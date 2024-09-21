Заключенные устроили бунт в колонии в Туркестанской области

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«В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания», — сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) РК.

Вместе с тем сообщается, что двоим военнослужащим Национальной гвардии и одному сотруднику ДУИС нанесены незначительные телесные повреждения, была оказана медпомощь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК», — дополняется в сообщении.

По данным КУИС, в настоящее время ситуация стабилизирована.