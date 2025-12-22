Духовная столица засияла огнями Нового года

Вслед за южным мегаполисом сегодня, 22 декабря, в духовной столице страны тоже зажгли огни главной новогодней ёлки, передает OTYRAR.

В Туркестане на площади Административно-делового центра прошло торжественное мероприятие «Сияй, новогодняя ёлка!», давшее официальный старт новогодним праздникам в регионе.

В церемонии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Көшеров. Поздравляя жителей с наступающим 2026 годом, он отметил, что уходящий год стал для области периодом устойчивого развития. Принятие специального закона о придании Туркестану особого статуса придало новый импульс развитию региона, а позитивные изменения затронули все районы и города области.

Праздничную атмосферу вечера создали Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Кульминацией стало зажжение огней на главной ёлке, после чего небо над городом озарил новогодний фейерверк.

Для гостей праздника выступили отечественные исполнители — Зарина Омарова, Жігер Ауыпбаев, Асқар Жүнісбеков, а также творческие коллективы Туркестана. К новогодним праздникам город украсили световые инсталляции и праздничная иллюминация.

Отмечается, что новогоднее оформление в Туркестанской области осуществлено без привлечения средств государственного бюджета.