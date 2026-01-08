Как православные отметили Рождество Христово в Шымкенте

В этот вечер у Русского драматического театра особенно светло. На площади горят огни, а зал активно заполняют зрители.

Сегодня православные отмечают главный христианский праздник-Рождество Христово. Провести этот вечер вместе с артистами и театром сюда пришли сотни горожан.

Среди основной массы зрителей «Рождественских встреч» те, кто из года в год посещает это событие. Для многих из них театрализованное представление стало доброй традицией

-«Всегда приезжая сюда мы получаем море ярких впечатлений. От сегодняшнего дня тоже ждем красоты, радости и вдохновения»;

-«Мы стараемся всегда посещать Рождественские встречи: постановка концерта великолепная. Берём с собой детей, чтобы они тоже знали историю этого праздника»;

-«Я не знаю содержания, не знаю, что сегодня будет, но от вечера хочу получить удовольствие, посмотреть на шымкентских актеров».

В зале буквально не осталось свободных мест — праздник начался под звон колокола. По традиции Рождественские встречи открыл хор ветеранов, исполняя живой микс рождественских композиций.

Одним из главных гостей Рождественских встреч стал протоиерей — отец Александр. Ежегодно он приезжает на этот праздник, чтобы помочь зрителям погрузиться в подлинную атмосферу Рождества

Любите друг друга, любите детей и родных — а всё остальное приложится само, — пожелал протоиерей отец Александр.

Коллектив Русского драматического театра представил рождественскую историю. В основе постановки библейский сюжет о царе Ироде, который, опасаясь утраты власти, приказывает уничтожить младенца — Иисуса Христа. Однако, несмотря на жестокий замысел, история Рождества остаётся символом надежды, веры и торжества света над тьмой

Алан Азимов, актер театра:

«Царь Ирод был ставленником Рима. Узнав о рождении нового Царя, он разозлился. В его понимании власть могла принадлежать только одному. Ради сохранения трона Ирод был готов пойти на всё- убивать женщин, детей, уничтожать невинных. Хотим донести до зрителя мысль, а ради чего оставаться на троне? Чтобы всех убивать?»

Не обошлось представление без народных танцев, песен с колядками, прибаутками и задорными частушками! Тут точно нашли золотую середину: и молодежи весело по сленгу, и старшему поколению приятно по уму

Игорь Вербицкий, директор, заслуженный деятель РК:

«Рождество Христово-это чистый и светлый праздник. Мы хотим, чтобы каждый почувствовал его добро и тепло. Рождество, так же как и мусульманские праздники, объединяет людей. На наши встречи приходит много мусульман, они с радостью смотрят концерт и поздравляют нас, и в этом, и заключается прелесть таких праздников».

После добрых традиций и русских песнопений гостей ждал второй блок программы. В нём они смогли погрузиться в атмосферу детства и услышать хиты из кинофильмов в исполнении звезд эстрады-Дианы Хашимхановой, Махмуда Урумбаева, Алексея Скибина и других исполнителей в сопровождении танцевальных коллективов

Алексей Скибин, солист театра «оперы и балета» г. Шымкента:

«Сегодня у меня две композиции. Первая-куплет Графа Орловского, который приветствует всех на бал-маскараде и призывает танцевать, веселиться, выпивать и ни о чём не забывать, чтобы у всех всё складывалось замечательно. Вторая композиция- «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»».

Праздник для православных верующих продолжится 8 и 9 января.