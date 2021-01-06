Рождественское послание Главы Православной Церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра

Ваши Преосвященства!

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Примите сердечные поздравления с всерадостным праздником мира и Божией любви – Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

«Небо и земля в сей день соединились при рождении Христа. В сей день Бог на землю пришел, а человек на небеса взошел», – воспевает ныне Церковь устами преподобного Иоанна Дамаскина. Всякий раз, встречая Рождество Христово, мы сподобляемся сквозь глубину веков духовно созерцать великую и неизреченную тайну Божественной любви к роду человеческому – «Слово стало плотию и обитало между нами, полное благодати и истины» (Ин. 1:14), «Младенец родился нам – Сын дан нам» (Ис. 9:6). В тишине той благословенной ночи из убогого вертепа воссияла всей вселенной Божественная заря дня спасения, началось время благоприятное (2 Кор. 6:2). На Небесах наступление этой новой эпохи бытия человечества – пришествие к людям Бога во пло́ти – ангельскими силами было встречено ликующим пением: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14), а в Вифлееме – поклонением смиренных пастухов и дарами мудрецов Востока. Подражая ангелам, пастырям и волхвам, и мы ныне славим Бога, псалмами и песнопениями духовными (Еф. 5:19), воздаем Ему хвалу и с трепетом благодарим. «Через рождение Христа, – проповедует святитель Иоанн Златоуст, – Бог на земле, человек на небе, ангелы сослужат людям, люди в общении с ангелами; демоны убегают, смерть уничтожена, рай отверст, клятва снята, грех исчез, заблуждения изгнаны, истина снизошла, своды Неба отверсты».

Особый смысл празднования Рождества Христова заключается в том, что оно приближает нас к Спасителю, помогает отчетливее увидеть Его светлый Лик, проникнуться Евангельской вестью и тем самым укрепить свою веру в Бога. Глубокие размышления о событиях Вифлеемской ночи дают нам возможность посмотреть на нашу жизнь с иной точки зрения. И нередко, то, что казалось важным и значимым, оказывается суетным и скоропреходящим, уступая место величию и нетленной красоте Божественной истины. Мысленно предстоя яслям Богомладенца Христа, мы начинаем серьезней и глубже осознавать, что «мы теперь дети Божии» (1 Ин. 3:2), а, значит, все наше существование, все наши слова и поступки, должны соотноситься с образом нашего Господа, начертанном в святом Евангелии. «Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам», – наставляет святитель Григорий Богослов.

«Христос рождается – славите! Христос с Небес – встречайте!» – ликующе звучит призыв Церкви. Эти слова, многократно повторяемые в рождественские дни, побуждают нас жить с постоянным чувством благодарности Богу, приклонившему Небеса и сошедшему к людям (Пс. 143:5), и напоминают нам о том, что прославлять Спасителя мы должны не только в храмах за праздничными службами, не только в светлый святочный период, но на всякое время и на всякий час, каждый день своего земного бытия. Как же мы можем прославить Господа, непрестанно воспеваемого ангельскими силами, и как приготовиться к встрече с Тем, Кого трепещут Небо и земля? «Встречать Его мы должны с душой, горящей огнем веры, огнем любви, очищенной покаянием от застарелых грехов; встречать Его с теми дарами, каких Он ждет от каждого из нас: делами нашей любви», – кратко отвечает на этот вопрос великий проповедник ХХ столетия митрополит Николай (Ярушевич).

Праздник Рождества Христова дарит верующим сердцам утешение и укрепляет нас «для служения Богу живому и истинному» (Евр. 9:14). Радость о родившемся в убогом вертепе Спасителе и чувство благодарности ко Христу мы понесем в мир, делясь теплом своей души с теми, кто еще не обрел Истину, не нашел дорогу к храму, с теми, кто скорбит и унывает. «С нами Бог!» (Ис. 8:10), – и, значит, мы всегда можем быть для ближних примером веры, надежды и любви. «С нами Бог!» – и, значит, Он избрал нас действовать везде, где людям необходимы поддержка и утешение. Не надо смущаться, если силы наши невелики, если возможности ограниченны, если соделанное благо представляется чем-то незначительным, даже если кроме молитвы и слов сострадания мы ничем иным не можем помочь нуждающемуся. Вспомним, что Господь, обещавший награду даже за чашу холодной воды (Мк. 9:41), по слову святителя Иоанна Златоуста, «и дела принимает, и желание приветствует, и действие ценит, и намерение хвалит».

Продолжаются непростые испытания моровым поветрием, через которые сегодня проходит всё человечество, все страны и народы, и наш родной дом – Казахстан. Но нам, православным христианам, нельзя поддаваться отчаянию ни в каких сложных обстоятельствах, потому что «С нами Бог!». Всякой опасности нам необходимо противостоять силой веры и исправлением всех сторон жизни по Евангелию. «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5:16), – учит нас апостол Иаков. Мы с усердием продолжим призывать на помощь Пресвятую Богородицу, сонм новомучеников и исповедников и всех угодников Божиих, дабы они своим заступничеством у Престола Владыки Святого и Истинного (Откр. 6:10), почитаемого ныне в образе новорожденного Младенца, исходатайствовали нам и всем людям избавление от губительной язвы.

Родившийся ныне в Вифлееме Христос – «Бог крепкий» (Ис. 9:6) – да благословит всех нас миром, здравием и успехами во всяких добрых делах. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Птр. 3:18).

С праздником Рождества Христова и Новолетием!

Христос рождается – славите! Христос с Небес – встречайте!

ГЛАВА МИТРОПОЛИЧЬЕГО ОКРУГА

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

МИТРОПОЛИТ АСТАНАЙСКИЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ