Епископ Чимкентский и Туркестанский поздравил с Рождеством горожан

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с этим поистине святым и всерадостным праздником – Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Ныне святая церковь вновь прославляет Творца и Создателя мира, воспевая с ангелами небесную песнь: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). История человечества не знает более великого и радостного события, чем пришествие в мир и воплощение Сына Божия. Оно есть дело бесконечной любви Бога Отца, который «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Сын Божий воплотился от Девы Марии, дабы коренным образом изменить мир к лучшему, дать человечеству новый образ мыслей, облагородить нравы людей, направить по новому руслу мировые события. Рождение Христа принесло людям силы бороться с грехом, примирило их с Богом, усыновило Отцу, возродило все их естество, принесло людям вечную жизнь.

Воплощение Сына Божия оказалось в самом центре мировых событий, разделив земное время на «до» и «после» Рождества Христова. История рождения во плоти Сына Божьего обращает наш взор в глубь веков, когда вместе с пением ангелов и тихой радостью смиренных пастухов мы видим, как мир, погрязший во грехе, закрывает перед рождающимся Спасителем двери Вифлеема. Мир не желаетпринять Его и вынуждает совершиться великой тайне Боговоплощения в стенах темной и холодной пещеры.

Родился Христос – Бог и Человек, и рождением начался Его крестный путь: интриги фарисеев, вероломство толпы, жестокость римских солдат, пытка и крест. И на протяжении последующих веков мир продолжает не принимать Христа – теперь уже в лице Его учеников и последователей. Так, в ХХ веке в годы страшных гонений на святую церковь земля казахстанская была окроплена кровью множества новомучеников и исповедников, отдавших свои жизни за веруХристову.

В богоспасаемом граде Шымкенте таким местом, хранящим память о тех страшных событиях, стала Лисья балка. Здесь приняли мученическую смерть и нашли свое упокоениеболее тысячи православных христиан:священнослужителей, монашествующих и мирян русской православной церкви. Многие из них причислены ныне к лику святых. Их имена известны сегодня во всем мире: чимкентским страдальцам посвящаются богослужения, их святые лики изображаются на иконах, им возносят молитвы все православные жители Южного Казахстана.

Онипо примеру Господа нашего Иисуса Христапобедили гнавший их мир и сегодня молитвенно стоят пред престолом Божиим и ходатайствуют обо всех живущих на землеказахстанской. Их живые примеры, призывающие нас следовать за собой по пути спасения, учат терпению, мужеству и верности. Благодаря нашим святым мы веруем, что никакие скорби и невзгоды не отлучат нас от любви Божией, ибо с нами Бог!

В 2020 году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выразил важную для всех казахстанцев мысль, что «долг каждого из нас – отдать дань уважения душам невинных жертв одного из самых трудных времен прошлого века». Будем же возносить наши молитвы к чимкентским новомученикам и исповедникам, дабы они умолили Отца Небесного даровать нам силы противостоять любым вызовам нашего времени, укрепить наше единство, чтобы вмире и братолюбии совершать дело Божие и приносить добрые духовные плоды в дар Родившемуся в Вифлееме Господу нашему Иисусу Христу.

Искренно желаю всем нашим согражданам в наступающем новом году мира, здравия и неоскудевающей помощи Божией во всяком добром деле! Пусть Родившийся Господьблагословит нас жить в согласии, любви и правде Его. Встретим же Создателя,пришедшего на землю и родившегося от Девы.Просветимся чистотою жизни, воссияем добродетелями и благодарственно воскликнем: «Благословен пришедший Бог наш, слава Тебе!»

Хрисанф, епископ Чимкентский и Туркестанский.

