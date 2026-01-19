Казахстан и Узбекистан усиливают совместное управление Сырдарьёй

Водные вопросы обсуждались в Туркестане, где состоялось XIII заседание совместной рабочей группы Республики Казахстан и Республики Узбекистан, а также прошло II заседание казахстанско-узбекской совместной рабочей группы по разработке взаимовыгодного устойчивого механизма водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии.

В заседаниях приняли участие министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев и аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров.

Стороны обсудили основные вопросы двухстороннего водного и водно-энергетического сотрудничества. В частности, работы по очистке и ремонту межгосударственного канала «Достық». В прошлом году казахстанской стороной была выполнена механизированная очистка участков, откосов, коллекторов и головных сооружений канала. Дополнительно проведен текущий ремонт затворов на головных и перегораживающих сооружениях объекта. В этом году работы по механизированной очистке канала «Достық» и ремонту головных сооружений будут продолжены. Кроме того, планируется начать реализацию проекта по установке десяти автоматизированных гидропостов на реке Сырдарья — по пять сооружений на территории каждого государства.

«В прошлом году в присутствии глав двух государств мы подписали межправительственное соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Данный документ стал результатом многолетней работы, благодаря которой стало возможным выработать согласованные подходы к управлению трансграничными водами, что делает его подписание событием исторического значения. Соглашение является весомым вкладом в развитие водной дипломатии в Центральной Азии, а также четко определяет ключевые направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Мы намерены продолжать развивать двухстороннее партнерство в духе добрососедства, взаимного уважения и конструктивного диалога», — отметил Нуржан Нуржигитов, министр водных ресурсов и ирригации РК.

Министр также обозначил инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по учреждению Международной водной организации под эгидой ООН и разработке Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию, подчеркнув их значение для долгосрочного регионального водного сотрудничества.

«Туркестанская область — это крупный аграрный регион с развитым сельским хозяйством. Общая площадь орошаемых земель в области составляет 575 тысяч гектаров, что равно четверти всех орошаемых земель республики. Через магистральный канал «Достық» водой обеспечиваются 140 тысяч гектар угодий южных районов нашей области. Стабильная и своевременная подача необходимого объема воды через каналы в вегетационный период имеет решающее значение для сельского хозяйства региона. На территории области реализуются масштабные проекты в сфере агропромышленного комплекса, принимаются конкретные меры по диверсификации посевных площадей и внедрению водосберегающих технологий», — сообщил Нуралхан Кошеров, аким Туркестанской области.

Вопрос обеспечения поливной водой имеет для южного региона исключительное значение. Трансграничные водные ресурсы между двумя странами напрямую влияют на социально-экономическое развитие регионов, процветание сельского хозяйства и уровень жизни населения.