Реклама
Freedom broker
На главную Анонс «Летающие напарники» полиции фиксируют нарушения ПДД с воздуха

«Летающие напарники» полиции фиксируют нарушения ПДД с воздуха

-
Алиса Дуваева
-
54

В Шымкенте водителей, не уступающих дорогу пешеходам на зебре, начали выявлять с помощью дронов.

Контроль осуществляется в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». По данным полиции, в ходе рейдов было выявлено 11 административных правонарушений. Из них 9 случаев связаны с непропуском пешеходов на «зебре», ещё два — с выездом на полосу встречного движения.

В прошлом году благодаря дронам в городе было зафиксировано около 400 нарушений. Контроль с использованием дронов поэтапно внедряется на всех пешеходных переходах города.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.