«Летающие напарники» полиции фиксируют нарушения ПДД с воздуха

В Шымкенте водителей, не уступающих дорогу пешеходам на зебре, начали выявлять с помощью дронов.

Контроль осуществляется в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». По данным полиции, в ходе рейдов было выявлено 11 административных правонарушений. Из них 9 случаев связаны с непропуском пешеходов на «зебре», ещё два — с выездом на полосу встречного движения.

В прошлом году благодаря дронам в городе было зафиксировано около 400 нарушений. Контроль с использованием дронов поэтапно внедряется на всех пешеходных переходах города.