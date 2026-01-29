От дорог до пожаров: Шымкент берут под контроль дроны

Сегодня летательные аппараты помогают контролировать дорожное движение и предотвращать чрезвычайные ситуации.

Так, полицейские города используют дроны во время рейдов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». В ходе проверок выявлено 11 административных нарушений

Пресс-служба департамента полиции:

«В ходе мероприятия выявлено 11 административных нарушений: 9 случаев не предоставления дороги пешеходам и 2 выхода на встречную полосу. Стоит отметить, что за первые 3 месяца прошлого года в рейдовых мероприятиях с помощью дронов было зафиксировано около 400 нарушений правил дорожного движения».

И если полиция использует дроны для обеспечения безопасности дорожного движения, то городская администрация применяет их для предотвращения пожаров и выявления незаконных строек. Так, в прошлом году в Шымкенте работали пять стационарных дронов. В течение трёх месяцев рамках пилотного проекта было проведено более 350 дистанционных мониторингов.

Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации:

«Дроны провели 43 полёта для предотвращения пожаров. Кроме того, они осуществляли полёты для выявления незаконных строек и свалок. На сегодняшний день пилотный проект завершён. Сейчас совместно с профильными управлениями разрабатываются предложения по дальнейшему использованию технологии на основе её эффективности».

За короткий срок дроны доказали свою эффективность. Так, в сентябре при пожаре в одном из развлекательных центров они позволили спасателям быстро оценить ситуацию и отреагировать в нужном порядке.

Отметим, что каждая из пяти автономных станций города обеспечивает полёт дронов на расстояние до 5 километров. В настоящее время ведётся работа по их полному внедрению в систему безопасности.