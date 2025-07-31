Пожары на рынках Туркестана: ущерб на миллионы, есть жертвы

С начала года, в Туркестанской области произошло более 200 пожаров, в следствие которых, 3 человека погибло и 4 получили серьезные травмы. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Чаще всего возгорания происходят в торговых точках. В регионе таких объектов больше 31 тысячи.

Жасулан Айнабеков, заместитель начальника управления ДЧС Туркестанской области:

«101 объект отнесён к высокой степени риска, 51 — к средней, а почти 3900 — к низкой. Все они находятся под контролем департамента».

С начала года специалисты проверили 4 торговых объекта. В ходе проверок выявлено 75 нарушений. Владельцам выданы предписания. Из-за несоблюдения требований пожарной безопасности уже зафиксировано 14 возгораний. Общая сумма материального ущерба составила 143 миллиона тенге. Основные причины — неисправная электропроводка, неработающая пожарная сигнализация и недостаточное количество огнетушителей.

Жасулан Айнабеков, заместитель начальника управления ДЧС Туркестанской области:

«Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к возгоранию. В торговых объектах всегда много людей, поэтому такие случаи особенно опасны. Мы призываем владельцев обеспечить безопасность: привести в порядок электропроводку, провести инструктаж с персоналом и при необходимости обращаться за помощью к спасателям».

Отметим, за первое полугодие 2024 года от пожаров в области погибли 4 человека.