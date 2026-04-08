В Туркестане взят под контроль порядок и безопасность на рынках

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области продолжаются акции «Таза Қазақстан» и работы по благоустройству.

Первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов проверил соблюдение санитарных норм, пожарной безопасности и условий для посетителей и продавцов на центральном рынке.

Администрациям рынков даны поручения по регулярной дезинфекции, соблюдению санитарных правил и усилению мер безопасности. Особое внимание уделяется чистоте, удобству парковок и созданию комфортной среды для предпринимателей.

Зулфухар Жолдасов отметил, что проверки будут регулярными, а главная цель — безопасность и здоровье населения, а также поддержание высоких стандартов для жителей и туристов.

