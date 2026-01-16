Гололед, мороз и метель. О погоде в Шымкенте на ближайшие 3 дня

По прогнозу синоптиков, ближайшие три дня в Шымкенте ожидается переменчивая и непростая погода.

16 января – облачно, временами сильные осадки (дождь и снег), местами низовая метель. Возможен гололед на дорогах. Ветер северо-восточный 8–13 м/с, порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +0…+2°С, днем +4…+6°С.

17 января – переменная облачность, дождь и снег местами, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8–13 м/с, порывы 15–20 м/с. Температура ночью и днем –0…–2°С.

18 января – переменная облачность, ночью снег, днем дождь со снегом, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8–13 м/с. Температура ночью –3…–5°С, днем –1…+1°С.

Водителям и пешеходам синоптики рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах из-за гололеда и сильного ветра, а также учитывать вероятность ухудшения видимости в тумане и метели.