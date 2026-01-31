Работа комиссий по делам несовершеннолетних будет переформатирована

В правительстве состоялось заседание под председательством заместителя премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой, на котором были рассмотрены вопросы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также меры по профилактике правонарушений и буллинга в детской и подростковой среде.

В обсуждении приняли участие представители профильных министерств, заинтересованных государственных органов и акиматов регионов, подключившихся в режиме видеоконференцсвязи.

В ходе заседания был сделан акцент на необходимости перехода от формального реагирования к опережающей и адресной профилактике.

Отмечено, что в ряде регионов сохраняются проблемные ситуации, требующие повышения управленческой дисциплины и усиления межведомственной координации.

В числе обозначенных вопросов — резонансные инциденты, связанные с общественной безопасностью, а также эффективность реализации отдельных бюджетных решений на местах.

Отдельное внимание участники уделили ходу реализации концепции «Дети Казахстана», которая впервые объединяет меры государственной поддержки детей в едином комплексном формате.

По итогам заседания был подчёркнут приоритет качественной, персональной работы с каждым ребёнком.

Комиссии по делам несовершеннолетних должны перейти от формального подхода к индивидуальному сопровождению каждого случая с обязательной оценкой эффективности принимаемых мер на практике.

В завершение заседания были даны конкретные поручения.

В частности, в недельный срок поручено обновить и утвердить составы региональных комиссий с расширением их участия за счёт представителей экспертного сообщества, родительских организаций, неправительственных организаций и общественных советов.

Кроме того, в рамках реализации концепции «Дети Казахстана» регионам предстоит утвердить собственные планы действий на основе республиканского документа с учётом местной специфики.