В Туркестане внедряют платформу AI‑Jan против буллинга

-
Редактор Юлия Машковская
-
19
Фото прокуратуры Туркестанской области

В Туркестане внедряется цифровая платформа «AI‑Jan» для профилактики буллинга в школах и колледжах. Сегодня подписан межведомственный меморандум, который определяет этапы внедрения платформы, механизмы реагирования на сигналы риска и систематизацию профилактической работы.

Документ подписали руководители правоохранительных органов, ректор Международного казахско‑турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави и руководитель управления образования Туркестанской области.

Прокурор области Мурат Тлеубердиев подчеркнул: «Проект позволит осуществлять постоянный мониторинг социально-психологического климата в образовательных организациях. Платформа направлена на раннее выявление буллинга, психологического давления, социальной изоляции, суицидальных рисков и других угроз».

Особенность «AI‑Jan» — возможность оставлять полностью анонимные сообщения и анализировать риски с помощью технологий искусственного интеллекта.

Пилотное внедрение стартовало в образовательных учреждениях города Туркестан.

Платформа способствует формированию безопасной среды, усилению защиты прав детей и повышению эффективности профилактики правонарушений.

