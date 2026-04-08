В Казахстане снизилась смертность от инфаркта и инсульта

В Казахстане отмечается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, благодаря развитию кардиологической службы в стране удалось сократить смертность от инфаркта и значительно уменьшить стационарную летальность от инсульта.

Сегодня в республике функционируют 85 инсультных центров и 82 отделения коронарографии, что обеспечивает практически полный охват населения специализированной медицинской помощью. Также увеличено количество высокотехнологичных операций на сердце.

В результате принятых мер смертность от инфаркта снизилась на 3,2%, а стационарная летальность от инсульта уменьшилась на 25%.

Для профилактики нарушений мозгового кровообращения в рамках системы Фонд социального медицинского страхования внедрён скрининг. Мужчины в возрасте 50 лет и старше проходят ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов один раз в два года.

По итогам 2025 года Казахстан также вошёл в десятку стран Европейского региона ВОЗ, где достигнут показатель снижения смертности от неинфекционных заболеваний на 25%.