Шымкент принимает лучших юниорок страны на чемпионате по гандболу

В Шымкенте проходит чемпионат Республики Казахстан по гандболу среди девушек. На площадке встречаются юные спортсменки со всех регионов страны, где каждая игра — это борьба за лидерство и шанс заявить о себе.

Юная гандболистка Аделина Султанбек с уверенностью смотрит в будущее и отмечает, что её главная мечта — участие в чемпионатах Азии. Спортсменка настроена оптимистично, верит в лучшее и выходит на площадку с единственной целью — одержать победу и достойно представлять свою страну на международной арене.

Аделина Султанбек, участница турнира:

«Хочется играть, побеждать и занимать первые места. Для меня это очень важно, я всегда хотела участвовать в чемпионатах Азии, и это моя мечта. Чтобы мы побеждали. Я надеюсь на лучшее и буду только побеждать!»

В соревнованиях принимают участие 12 команд из разных регионов страны, которые борются за звание сильнейших и демонстрируют уровень подготовки будущего резерва национальной сборной. Мастерство спортсменок, высокий уровень организации турнира и серьёзная конкуренция между командами становятся прочным фундаментом будущих успехов. Именно в такой атмосфере рождается спортивный характер, закаляется мастерство и формируется стремление к победе.

Берик Бекназаров, старший тренер по гандболу г. Шымкента:

«Данный чемпионат среди юниорских команд 2011 года рождения рассматривается как основной этап подготовки нашей юниорской сборной к предстоящему чемпионату Азии, который будет проходить летом. На этот чемпионат съехалось порядка 12 команд из 8 регионов. Хорошая конкуренция, хорошая борьба, уровень подготовки отдельных команд очень серьёзный, наша команда также готовилась к этому старту, и думаю, что мы выступим достойно».

Чемпионат Республики Казахстан по гандболу среди девушек проходит с 16 по 22 января в Шымкенте. В одном из матчей турнира шымкентская команда уверенно обыграла соперниц из Караганды со счётом 42:12. Данный чемпионат становится важной площадкой для приобретения соревновательного опыта юными спортсменками и придаёт импульс дальнейшему развитию гандбола в стране.