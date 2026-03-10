Шымкент принимает второй тур Первой лиги чемпионата по гандболу

Шымкент принимает второй тур Первой лиги чемпионата Республики Казахстан по гандболу среди женских юниорских команд. В соревнованиях принимают участие 11 коллективов.

Адема Ораз, гандболистка: «Я хочу показать свой характер, свою силу, поддерживать команду, вместе выигрывать, Мы будем стремиться с командой к Олимпийским играм, побеждать, поддерживать друг друга и показывать лучшие результаты для команды».

Для Анастасии Овечкиной главное — командная победа! Следующая цель, попасть в сборную и успешно выступить на Азиатских играх.

Анастасия Овечкина, гандболистка: «Я решила посвятить свою жизнь спорту, и продолжать в том же духе. Чаще всего мы занимаем первые, занимаюсь почти 5 лет занимаюсь, и стараюсь чтобы мы и дальше занимали первые места. Хочу выиграть на этом чемпионате, и поехать на Азиатские игры».

Гандбол в Казахстане сейчас находится на подъеме: всё больше молодых людей проявляют интерес к этому виду спорта. Команда Шымкента стабильно готовит талантливых спортсменок, многие из которых продолжают карьеру в сборной Казахстана.

Берик Бекназаров, старший тренер по гандболу Шымкента: «В 11 регионах Казахстана у нас культивируется этот вид спорта, и в данный момент у нас собралось 11 команд. Мы стабильно на юниорском уровне, на молодежном, очень много даем воспитанников именно отсюда, с нашего Шымкента, У нас хорошие традиции, тренерские кадры, потенциал хороший, дети хорошие, во всех сборных представлены наши дети».

24 марта в Павлодаре состоится тур чемпионата Республики Казахстан по гандболу среди девушек 2013 года рождения.