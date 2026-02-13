Командир полка патрульной полиции обратился к жителям Шымкента

В Шымкенте зафиксированы три случая грубого нарушения общественного порядка на проезжей части, повлекшие помехи дорожному движению.

По всем фактам установлены виновные лица, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Проводятся следственные мероприятия, по итогам которых действия каждого участника будут оценены в соответствии с законодательством.

Полиция призывает жителей и участников дорожного движения строго соблюдать правила, избегать конфликтов и проявлять взаимное уважение на дороге.

Применение силы при разрешении споров является противоправным и влечёт уголовную ответственность.

Подчеркивается, что подобные действия создают угрозу жизни и здоровью граждан и наносят ущерб репутации города.

Свидетелям нарушений рекомендуется незамедлительно информировать правоохранительные органы и не предпринимать противоправных действий.