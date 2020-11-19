18 ноября от сотрудника аэропорта Шымкента поступило сообщение о необходимости принятия мер в отношении правонарушителя, передает Otyrar.KZ.

По словам заявителя, в зале ожидания мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, тем самым нарушал общественный порядок. Об это рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции пытались успокоить его. Однако, на замечания стражей порядка о прекращении противоправных действий он не реагировал и продолжал нарушать общественный порядок.

Мужчина не подчинялся законным требованиям, громко и публично выражался нецензурной бранью в адрес представителя власти.

В ходе проверки установлен личность правонарушителя, им оказался 37-летний житель Туркестанской области.

«Данный гражданин был доставлен в отдел полиции, где на него были составлены сразу три административных протокола: Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, Мелкое хулиганство, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя и начато досудебное расследование», — подтвердил полковник полиции.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени.

«По ​ факту появления в общественных местах в состоянии алкогольного​ опьянения ему наложен штраф в размере 5 МРП. Материалы по двум административным статьям направлены в Специализированный межрайонный административный суд Шымкента, для принятия процессуального решения.

А также, по факту оскорбления представителя власти ведется расследование», — добавил он.