В Казахстане подорожал уголь

Ощутимее всего в Улытауской области — там стоимость твердого топлива выросла на 70%. На втором месте Туркестанская область, там рост произошел почти на треть.

В среднем же уголь подорожал на 13,5 процентов. И это еще не сезон, отмечают специалисты. По словам энергетиков, тариф на уголь сдерживают в правительстве, потому что это социальный товар. Но так как стоимость оборудования, железнодорожных перевозок растут, предприниматели перестали получать от отрасли доход. Этот бизнес стал убыточным. И сдерживать цену бизнесмены попросту больше не могут.

«Стоимость угля всегда плюс-минус была убыточной для наших компаний, и они всегда компенсировали тем, что часть угля мы отправляем на экспорт. Вообще, в мировых масштабах мировые цены в прошлом году, когда был кризис в Европе, уголь стоил порядка 400 долларов за тонну. У нас он, если не ошибаюсь, предельная цена 6 700 тенге — 15 долларов», — говорит Олжас Байдильдинов, экс-советник министра энергетики.

Цены на уголь, говорит специалист, будут только расти. Эпоха дешевых энергоносителей закончилась. По его словам, нужно отдать отрасль рынку, иначе не будет развития. Наша страна добывает порядка 120 миллионов тонн угля — даже больше, чем нефти. Это может стать локомотивом для развития экономики Казахстана. И жителям страны советует приобретать твердое топливо уже сейчас, не дожидаясь первого снега.