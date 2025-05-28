Расходы на алкоголь растут: Казахстан в лидерах по СНГ

Казахстан — один из лидеров по потреблению алкоголя в СНГ. Даже несмотря на повышение цен и предупреждения медиков, расходы на спиртное продолжают расти.
В 2025 году средние траты на алкоголь на душу населения значительно увеличились. По данным статистики, больше всего тратят жители северных и восточных регионов. Южные области — внизу списка.
На учете в 2025 году 91 349 человек:
• Мужчин — 76 175
• Женщин — 15 174
• Несовершеннолетних — 131
Самые высокие расходы на алкоголь (в тенге на человека в месяц):
• Восточно-Казахстанская обл. — 16 200
• Алматы — 15 300
• Карагандинская обл. — 13 900
• СКО — 13 700
• Павлодарская обл. — 12 900
Минимальные расходы:
• Кызылординская обл. — 1 300
• Туркестанская — 1 500
• Мангистауская — 1 600
Алкогольная зависимость не появляется за один вечер. Она начинается с привычки — «по праздникам», «для настроения» или «чтобы снять стресс».
Врач-наркологи говорят: чаще всего в зону риска попадают регионы с холодным климатом. На юге, где жарко, спиртное пьют реже — тяжело переносится. А вот на севере и востоке — холод и социальная изоляция часто становятся фоном к формированию зависимости.
Арман Утибаев, ведущий специалист наркологии: «Почему растет — это такой глобальный и обширный вопрос. Растет за счет того, что алкоголь является социально приемлемым. Он продается в каждом магазине. Так же, есть определенные группы риска. Это молодежь, подростки, мужчины от 25 до 45 лет. Более того, существует и бытовая зависимость. В зоне риска, по большей степени, находятся женщины. Ранняя стадия алкоголизма проявляется в тот момент, когда человек ждет пятницы. Когда, люди во вторник сидят и обсуждают — скорей бы уже пятница, чтобы отдохнуть и выпить. Это уже явный звоночек, что присутствуют проблемы.
Меры профилактики по алкогольной зависимости:
Во-первых, необходимо, чтобы на больших предприятиях был штатный психолог, далее, был кабинет эмоциональной разгрузки, чтобы люде умели разгружаться не за счет алкоголя.
Второе, повышение налогообложения, акцизов.
Третье, если мы говорим молодежи и в целом жителям, что алкоголь — это плохо, нужно обязательно найти и предложить альтернативу ему».
Алкоголь — не только угроза здоровью, но и серьёзная статья расходов. Только в апреле этого года спиртное подорожало на 1,2%, а в годовом выражении — на 10%.
Лидер по росту цен — пиво: почти +14% за год. Вино подорожало на 10,9%, водка — на 5,5%. Самое ощутимое подорожание — в Западно-Казахстанской области. Наименьший рост — в Жамбылской.
Мнение людей:
— Я считаю, что алкоголь — большая проблема. Сокращать с прилавков нужно. Потому что молодежи сейчас очень много. Говорят, мало пьют, но что-то не заметно. Вообще, зависимость от алкоголя и других веществ не есть хорошо.
— Для нашего поколения качественный алкоголь полезен.
— А как вы сами относитесь к алкоголю?
— Отлично!
— Сокращать алкоголь с прилавков, думаю, нужно. Так будет намного лучше.
— А сами как относитесь к алкоголю?
— Плохо. Мне кажется, алкоголь — это большая проблема.
Пьянство — это лакмус общественного самочувствия. И пока растут траты, цифры и количество зависимых, очевидно одно: профилактика и культура осознанного потребления нужны не в отчётах, а в каждой семье, на каждом углу и, возможно, в каждой новости.