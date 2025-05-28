Расходы на алкоголь растут: Казахстан в лидерах по СНГ

Казахстан — один из лидеров по потреблению алкоголя в СНГ. Даже несмотря на повышение цен и предупреждения медиков, расходы на спиртное продолжают расти.

В 2025 году средние траты на алкоголь на душу населения значительно увеличились. По данным статистики, больше всего тратят жители северных и восточных регионов. Южные области — внизу списка.

На учете в 2025 году 91 349 человек:

• Мужчин — 76 175

• Женщин — 15 174

• Несовершеннолетних — 131

Самые высокие расходы на алкоголь (в тенге на человека в месяц):

• Восточно-Казахстанская обл. — 16 200

• Алматы — 15 300

• Карагандинская обл. — 13 900

• СКО — 13 700

• Павлодарская обл. — 12 900

Минимальные расходы:

• Кызылординская обл. — 1 300

• Туркестанская — 1 500

• Мангистауская — 1 600

Алкогольная зависимость не появляется за один вечер. Она начинается с привычки — «по праздникам», «для настроения» или «чтобы снять стресс».

Врач-наркологи говорят: чаще всего в зону риска попадают регионы с холодным климатом. На юге, где жарко, спиртное пьют реже — тяжело переносится. А вот на севере и востоке — холод и социальная изоляция часто становятся фоном к формированию зависимости.

Арман Утибаев, ведущий специалист наркологии: «Почему растет — это такой глобальный и обширный вопрос. Растет за счет того, что алкоголь является социально приемлемым. Он продается в каждом магазине. Так же, есть определенные группы риска. Это молодежь, подростки, мужчины от 25 до 45 лет. Более того, существует и бытовая зависимость. В зоне риска, по большей степени, находятся женщины. Ранняя стадия алкоголизма проявляется в тот момент, когда человек ждет пятницы. Когда, люди во вторник сидят и обсуждают — скорей бы уже пятница, чтобы отдохнуть и выпить. Это уже явный звоночек, что присутствуют проблемы.

Меры профилактики по алкогольной зависимости:

Во-первых, необходимо, чтобы на больших предприятиях был штатный психолог, далее, был кабинет эмоциональной разгрузки, чтобы люде умели разгружаться не за счет алкоголя.

Второе, повышение налогообложения, акцизов.

Третье, если мы говорим молодежи и в целом жителям, что алкоголь — это плохо, нужно обязательно найти и предложить альтернативу ему».

Алкоголь — не только угроза здоровью, но и серьёзная статья расходов. Только в апреле этого года спиртное подорожало на 1,2%, а в годовом выражении — на 10%.

Лидер по росту цен — пиво: почти +14% за год. Вино подорожало на 10,9%, водка — на 5,5%. Самое ощутимое подорожание — в Западно-Казахстанской области. Наименьший рост — в Жамбылской.

Мнение людей:

— Я считаю, что алкоголь — большая проблема. Сокращать с прилавков нужно. Потому что молодежи сейчас очень много. Говорят, мало пьют, но что-то не заметно. Вообще, зависимость от алкоголя и других веществ не есть хорошо.

— Для нашего поколения качественный алкоголь полезен.

— А как вы сами относитесь к алкоголю?

— Отлично!

— Сокращать алкоголь с прилавков, думаю, нужно. Так будет намного лучше.

— А сами как относитесь к алкоголю?

— Плохо. Мне кажется, алкоголь — это большая проблема.

Пьянство — это лакмус общественного самочувствия. И пока растут траты, цифры и количество зависимых, очевидно одно: профилактика и культура осознанного потребления нужны не в отчётах, а в каждой семье, на каждом углу и, возможно, в каждой новости.