На доме-призраке в Шымкенте появилось граффити с Динмухамедом Кунаевым.

Надпись гласит: «Самое большое наказание для человека — это оставить его без работы». Автор граффити-райтер Азамат Халиков.

Напомним, что дом находится на пересечении улиц Дулати и Мадели кожа. И горел уже два раза. Он более известен как дом с привидениями.

Свое название дом с привидениями получил из-за того, что оно пустует уже несколько лет. Стекла на окнах местами отсутствуют. По словам соседей, по каким-то причинам дом так и не заселили его владельцы, что со временем это породило массу слухов. Некоторые особенно впечатлительные уверяют, что незаселение связано с призраками.