В Шымкенте состоялся зимний волейбольный чемпионат

В Шымкенте прошёл очередной тур зимнего чемпионата по волейболу среди юношей 2007–2008 годов рождения.

За выход в полуфинал, в одном из центральных матчей сошлись команды из Талдыкоргана и Шымкента. В результате, со счетом 3:2 победили хозяева площадки.

Алдияр Мырзалиев, спортсмен:

«Матч очень зажигательный, к этой игре я был готов всегда. Соперники — очень сильная команда, но мы выиграем этот чемпионат. Занимаюсь волейболом я уже 7 лет, также буду готовиться к летнему чемпионату. Со своими друзьями я играю очень давно, и в них я всегда уверен».



В общей сложности в чемпионате участвовали 10 команд, причем за Шымкент выступали 2 дружины, одна из университета им. Ауэзова, вторая представляла управление спорта и туризма города.



Алишер Абдинабиев, главный судья:

«Сейчас у нас проходит зимний чемпионат. Участвуют 10 команд, Все команды сильные, потому что старший, молодежный возраст.3 игрока у нас с травмой, основной игрок сидит на замене, мы постараемся выйти в финал, выиграем турнир чемпионата».



Чемпионат проводился в течении 5 дней. По итогам турнира команда университета Ауэзова заняла второе место. На первом месте — волейбольный клуб Тараз. Третье место заняла команда из Западно-Казахстаской области.