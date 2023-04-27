Шымкентские волейболистки стали чемпионками страны

Спортсменки из южного мегаполиса стали победителями чемпионата Казахстана по волейболу.

Девушки достойно выступили на республиканских соревнованиях, которые прошли в Уральске. В них принимали участие лучшие волейбольные команды со всех уголков Казахстана.

Пальму первенства завоевала команда Шымкента, на втором месте оказались спортсменки из Жамбылской области и третье место присудили хозяевам- команде Уральска.

К слову, это не первая победа нашей команды на чемпионате страны. Теперь главная цель — достойно представить Шымкент в Национальной лиге.