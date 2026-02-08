Волейболистки Шымкента готовятся к Чемпионату РК

В Шымкенте проходит открытое первенство детско-юношеской спортивной школы № 13 по волейболу среди девушек.

В турнире участвуют 12 команд. Соревнования проводятся с целью отбора сильнейших игроков перед весенним чемпионатом Республики Казахстан, а также для дальнейшей подготовки к Азиатским играм.

Амина Рза, волейболистка:

«Сегодня наша 13-я спортшкола организовала этот турнир, чтобы определить сильнейших. Соревнования только начинаются, и впереди нас ждут интересные и напряжённые игры. Я хочу попасть в сборную Казахстана и играть там».

В соревнованиях принимают участие команды из Туркестанской области, Кызылорды и города Туркестан. Некоторые волейболистки имеют шансы попасть в сборную страны. Прошлым летом одна из воспитанниц школы стала чемпионкой Азии.

Гульниса Назарова, тренер спортивной школы № 13:

«Наша команда в городе занимает призовые места, и девочки попадают в сборную Казахстана. Из трёх наших воспитанниц одна вошла в состав национальной сборной. Они выступали на соревнованиях в КАВЕ и стали чемпионами Азии. В Шымкенте мы стараемся развивать волейбол, и этот турнир проводим с целью повышения мастерства спортсменок и популяризации волейбола среди молодёжи».

Турнир продлится до 8 февраля. Чемпионат Казахстана по волейболу среди девушек пройдёт весной.