36,8 млрд тенге направят на сельхозкредитование в Туркестанской области

В Туркестанской области на кредитование сельхозтоваропроизводителей в рамках подготовки к весенним полевым работам предусмотрено 36,8 млрд тенге. Об этом сообщил аким региона Нуралхан Кушеров на заседании Правительства.

По его словам, в этом году в области посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличится на 8 тыс. гектаров и составит 919 тыс. га. Площади под хлопчатник вырастут на 17 тыс. га, под кукурузу — на 15 тыс. га, под сафлор — на 16 тыс. га. При этом посевы риса сократят на 7 тыс. га, пшеницы — на 25 тыс. га, чтобы снизить водопотребление.

«С учетом климатических особенностей региона работы по вспашке земель и промывке засоленных почв начаты с января и ведутся интенсивными темпами. Ранние овощные культуры планируется разместить на площади 15 тыс. га, на сегодняшний день засеяно 4,5 тыс. га. Ожидается сбор ранней продукции в объеме 193 тыс. тонн капусты, 36 тыс. тонн моркови, 35 тыс. тонн лука, 153 тыс. тонн картофеля», — сообщил аким области Нуралхан Кушеров.

Как отметил аким, эти объемы в 2–3 раза превышают внутренние потребности области, поэтому излишки будут направлены на реализацию в другие регионы страны.

Аграриям уже полностью обеспечены семена яровых культур. Поставки минеральных удобрений согласованы с отечественными заводами — в этом году планируется внести 204 тыс. тонн удобрений. На кредитование сельхозпроизводителей уже профинансировано 331 проект на сумму 7,2 млрд тенге.

К проведению полевых работ подготовлено 98% сельхозтехники и агрегатов, что позволит провести посевную кампанию в срок и в полном объеме.