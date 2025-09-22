Агросектор Туркестана — локомотив экономики

Главный успех — внедрение водосберегающих технологий. Планировали 27 тысяч гектаров, а сделали вдвое больше. Это экономия воды и рост урожайности.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сельское хозяйство — драйвер экономики региона. Важно внедрять инновации и держать выполнение всех индикаторов под жёстким контролем».

Обновляется и техника: у фермеров уже больше 17 тысяч современных машин. В районах строят хранилища, которые позволят сохранить урожай и снизить потери.

Файзулла Байдуллаев, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области: «До конца года планируется закупить 1650 единиц техники. Уже приобретено свыше 1300. Запускаются новые молочные фермы и птицефабрики».

По итогам года аграрии рассчитывают довести инвестиции до 152 миллиардов. Туркестанская область остаётся главным аграрным регионом страны, обеспечивая почти 14% всей продукции.