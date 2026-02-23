Аким Туркестанской области встретился с послом Украины

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Казахстан Виктором Майко.

Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Туркестанской областью и Украиной.

Сегодня в Казахстане успешно работают около 1200 компаний с участием украинского капитала. Хорошим примером является проект по производству промышленного холодильного оборудования ТОО UBC Group в Туркестанской области. В свою очередь посол подчеркнул заинтересованность в активизации двусторонних отношений и расширении деловых связей.

По итогам 2025 года товарооборот между Туркестанской областью и Украиной достиг 10,5 миллиона долларов США, в том числе экспорт — 0,5 миллиона долларов, импорт — 10 миллионов долларов.

Из Казахстана в Украину преимущественно экспортируются нефть, металлы, химическая продукция, сельскохозяйственные товары и уголь. В свою очередь Казахстан импортирует из Украины высокотехнологичное оборудование, лекарственные препараты и другую продукцию.