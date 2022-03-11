Казахстан отправил 40 тонн гуманитарной помощи в Украину

Казахстанцы добровольно собрали 40 тонн гуманитарной помощи в Украину.
В этот раз все самое необходимое отправили впервые наземным транспортом- двумя фурами.
Содержимое груза — крупы, макароны, консервы, детское питание, памперсы, гигиенические принадлежности, детская одежда и обувь.
«Люди открывают свои домашние аптечки и несут последнее. Это невероятно. Я не ожидала, что наша трагедия так близка народу Казахстану. От имени всех украинских семей мы искренне благодарим казахстанцев за непрерывную помощь и поддержку!» – отметила Оксана Врублевская, супруга посла Украины.
Организатор сбора помощи в Нур-Султане Рахимбек Абдрахманов отметил, передать помощь казахстанцы могут по адресу: улица Жылыой 12 с 8 утра до 20:00 без предварительных звонков.
Принимаются вещи, товары, медикаменты. Волонтёры, а их уже насчитывается более 100 человек, занимаются сортировкой и упаковкой товаров для дальнейшей транспортировки.
Напомним, ранее наша страна доставила авиарейсом 25 тонн гуманитарной помощи, которую уже распределили по нуждающимся регионам.