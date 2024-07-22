Мужчина вводил суд в заблуждение, пытаясь избежать штрафа

Житель Тюлькубасского района обратился в суд, вводил судью в заблуждение, пытаясь избежать штрафа.

Водитель обратился в районный суд с жалобой, где просил отменить постановление инспектора отделения полиции Тюлькубасского района, о применении административного штрафа за остановку транспортного средства в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Мужчина заявил что дорожный знак был не виден, находился под крышей, был привязан проволокой, установлен не по стандарту, и представил суду фотографии дорожный знака смотрящего в противоположную сторону.

Вот только в ходе судебного заседания инспекторы полиции предоставили видеозапись, на которой был четко виден знак и как нарушитель остановил транспортное средство с нарушением требований ПДД в зоне действия знака «Остановка запрещена». Причем, по словам инспектора, при оформлении протокола нарушитель просил его отпустить.

В итоге постановление суда оставили в силе. Правонарушителю придется выплатить штраф в размере пяти месячных расчетных показателей — 18 460 тенге.