Доллар и евро сравнялись. Мнения экспертов

Евро и доллар в обменных пунктах Шымкента стоят почти одинаково 464 и 465 тенге. Такое происходит впервые за 20 лет.

Момент хоть и исторический, но ажиотажного спроса у горожан падение евро не вызвало.

Работник обменного пункта:

«Сейчас курс доллара и евро на одной отметке. За последние три месяца наблюдается стабильность. Люди покупают и доллары, и евро. Такого ажиотажа , как было в начале года не наблюдается».

Экономисты связывают ослабление евро, в первую очередь, с геополитической обстановкой в мире.

Айнур Есболова, экономист:

«Первая причина: спецоперация проводимая Россией на Украине; вторая — обмеление рек в Европейской зоне,что негативно влияет на логистическую систему перевозки ресурсов по речному транспорту и конечно же, подорожание энергоресурсов по Европейскому Союзу в целом».

Спад евро на экономику Казахстана отрицательного эффекта не окажет, считает специалист.

Айнур Есболова, экономист:

«Это связано, в первую очередь, с тем, что каждый рынок формируется из спроса и предложения. Мы знаем,что в Казахстане наибольший спрос имеется на американский доллар. Потому что, все операции финансовые производятся в том числе по экспорту зерна и нефти в американских долларах».

Хранить свои сбережения, с учетом инфляции, экономисты советуют в долларах и евро. Эксперты говорят, если бы у них был готовый механизм стабилизации курса, то они бы уже сидели с докладом в правительстве. Но единственного правильного выхода нет. На нестабильное экономическое положение давят и последствия введенных санкций в отношении одного из главных партнеров Казахстана.

Айнур Есболова, экономист:

«В связи с санкциями, введенными по отношению к РФ, очень большая масса денежных средств скопилось у населения РФ. Эти средства они тратят в разных странах, и Казахстан не исключение Очень многие резиденты начали открывать свой бизнес в IT -технологиях, логистике и в других сферах экономики именно на территории Казахстана. Это повлияет на экономику и на трудовые ресурсы в целом по Казахстану».

В стране резко снизился спрос на иностранную валюту. По данным Нацбанка, в прошлом месяце граждане страны приобрели иностранную валюту на сумму 125 миллиардов тенге.Из них 82 миллиарда долларов США.