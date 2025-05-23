Директора и главного бухгалтера школы осудили за хищение 71 млн тенге

Межрайонный уголовный суд вынес приговор директору одной из школ и её главному бухгалтеру. Они признаны виновными в хищении бюджетных средств и получении взятки.

Согласно материалам дела, с февраля 2022 года по август 2024 года обвиняемые по предварительному сговору завышали зарплаты учителям. Разницу переводили на счета бухгалтера и его родственников, после чего обналичивали и присваивали. Общий ущерб государству составил более 71 миллиона тенге.

«Кроме этого, в 2022 году директор, через своего заместителя по учебной части М., получила взятку в размере 150 тыс. тенге за досрочный выход из декретного отпуска преподавателя. Подсудимый Д. вину признал и просил строго не наказывать, подсудимая Б. вину не признала, просила оправдать. Приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено по 8 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях», — рассказали в пресс-службе судов г. Шымкента.