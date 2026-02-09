«Из Шымкента в Астану»: в столице назначили нового прокурора

Сегодня, 9 февраля стало известно, что Габит Муканов, ранее возглавлявший прокуратуру Шымкента, получил назначение в столице.

«По согласованию с Главой государства приказом Генерального прокурора государственный советник юстиции 3 класса Муканов Габит Касымбекович назначен на должность прокурора города Астаны», — говорится в сообщении Генпрокруатуры РК.

Габит Муканов начал трудовую деятельность помощником прокурора Кербулакского района Алматинской области. В разные годы он занимал должности прокурора Талгарского и Медеуского районов, руководителя аппарата — начальника управления прокуратуры города Астаны, заместителя прокурора столицы, а также начальника Департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры.

С августа 2021 года Габит Муканов занимал должность прокурора города Шымкента.

За безупречное исполнение служебных обязанностей он награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», орденом «Айбын» II степени и имеет звание «Почетный работник прокуратуры».