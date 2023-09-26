Незаконный захват земель остановили в Шымкенте

Прокурор Шымкента в интервью журналистам OTYRAR заявил, что уже 15 уголовных дел направленно в суд.

На встрече акима Шымкента один из частых вопросов-узаконение земель, эта проблема не решается уже несколько лет.

На встрече присутствовал прокурора Шымкента Габит Муканов пояснил, что в течение пяти лет, все незаконно выданные земли вернут государству.

«На сегодняшний день, мы остановили незаконный захват земель. По статистике уже где-то 15 уголовных дел передали в суд. При этом, еще 3-4 дела расследуются. Мы в доход государства вернули определенное количество земель, которые на сегодняшний день экономят бюджет и предоставляются для гос.нужд», — сказал Габит Муканов прокурор г. Шымкента.

Прокурор Шымкента пояснил, что работа продолжается. Вопрос самовольно захваченных земель в течение нескольких лет будет уже закрыт.

Габит Муканов заверил, что в рамках закона будут приняты все необходимые меры.