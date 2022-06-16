Сколько денег вывезли из Шымкента за границу?

Прокуроры Шымкента заявили о вывозе некими лицами активов на сумму 10 млрд тенге, передает OTYRAR.

Главный прокурор Шымкента Габит Муканов провел заседание с представителями силовых структур и местной власти. Он поручил провести тотальную проверку, следить за ходом следствия и вернуть незаконно вывезенные денежные средства.

КТО ВЫВОЗИЛ ДЕНЬГИ?

Предприниматели Шымкента, по словам представителей надзорного органа, заключали между казахстанскими и иностранными государствами юридические договора. Далее в результате не выполнения условий договора, деньги или товар не поступали в Казахстан обратно.

«Заведено 14 уголовных дел, сейчас назначены процессуальные прокуроры. У нас есть конкретные факты вывода активов за рубеж, а сумма составляет около 5 млрд тенге. Деньги вывозили казахстанские предприниматели», — сказал Улан Орманов, старший помощник прокурора г. Шымкента.

КУДА ВЫВОЗИЛИ ДЕНЬГИ?

Как сообщили в надзорном органе, деньги вывозили в соседний Узбекистан, ОАЭ и другие страны. Есть еще два уголовных дела, детали которых в интересах следствия не распространяются.

«Скажу сразу, что среди тех, кто вывозил активы из Шымкента чиновников нет», — сказал Улан Орманов старший помощник прокурора г. Шымкента.

Главный прокурор Шымкента Габит Муканов поручил детально проработать план и сообщать о ходе следствия лично ему.