По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан на должность прокурора города Шымкента назначен старший советник юстиции Муканов Габит Касымбекович.

Габит Муканов родился в 1977 году в Алматинской области. В 1998 году окончил университет «Кайнар» по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности помощника прокурора Кербулакского района Алматинской области.

Занимал должности заместителя прокуроров Кербулакского и Талгарского районов Алматинской области, Алмалинского района г. Алматы, прокурора Талгарского района Алматинской области и Медеуского района г. Алматы, начальника управления – руководителя Аппарата прокуратуры г. Нур-Султан и заместителя прокурора г. Нур-Султан.

С 2019 года возглавлял Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.