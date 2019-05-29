До конца года микрорайон Самал-3 будет обеспечен бесперебойной подачей электроэнергии. Для прокладки энергетических сетей для 3816 потребителей из бюджета выделены 2 миллиарда 100 миллионов тенге.

Первые дома в микрорайоне Самал-3 появились 17 лет назад. Все эти годы электричество жителям поставляли владельцы частных трансформаторов, накручивая тройные тарифы. Поэтому и платить горожанам приходилось до 24-х тенге за киловатт энергии.

«Были такие у нас времена, когда в день по четыре раза свет отключали, а платили по 23-24 тенге за киловатт»,- жалуется житель микрорайона Самал-3.

Когда появится государственная электролиния, надеются жители, свет подешевеет в разы. На проведение энергомагистрали из бюджета выделено 2 миллиарда тенге. Подрядчики уже установили более 4-х тысяч столбов и готовятся протягивать линии электропередач. До конца года планируется установить 26 трансформаторов и 2 электрические подстанции.

Нурбек Болысбеков, мастер: «Наша главная цель — быстрее дать свет населению. Планируем всё намеченное закончить до конца года. В следующем месяце уже начнём тянуть к объектам электропровода».

По словам специалистов, в этом году в Шымкенте электрифицируют 9 микрорайонов. На этот масштабный проект из государственного бюджета выделено 8 миллиардов тенге.

Нурлан Жаманкозов, заместитель управления энергетики и ЖКХ г. Шымкента: «По двум населённым пунктам уже прошли тендеры по госзакупкам. Сейчас уже выделяются деньги на вторую очередь электрификации микрорайона Достык, а так же будем вести работы в микрорайонах Карабастау, Шапрасты и Отемис».

Для проведения электрических сетей в этот район города вся проектно-сметная документация подготовлена. Осталось лишь определить организацию, отвечающую за технический контроль.

Данияр Худайбергенов