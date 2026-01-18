В Казахстане вступил в силу закон «Об искусственном интеллекте»

С момента подписания документа прошло 60 дней, и с сегодняшнего дня он начал действовать в полном объёме, передает OTYRAR со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Закон формирует правовую основу использования ИИ и закрепляет приоритет человека, его прав, свобод и благополучия. Документ устанавливает принципы прозрачности, ответственности, безопасности и защиты персональных данных, а также право граждан быть информированными о применении автоматизированной обработки данных.

Вводится классификация ИИ-систем по уровню риска — от минимального до высокого. Системы высокого риска приравниваются к государственным по требованиям информационной безопасности. Также определён уровень автономности ИИ — от систем с участием человека до полностью автономных решений.

Закон запрещает использование ИИ для:

манипуляций, дискриминации, эксплуатации уязвимых групп, определения эмоций без согласия, нарушения законодательства о персональных данных и создания запрещённого контента. Синтетический контент подлежит обязательной маркировке.

Произведения, созданные с использованием ИИ, признаются объектами авторского права только при наличии творческого вклада человека. В министерстве назвали вступление закона в силу важным шагом в развитии ответственной и безопасной цифровой среды.