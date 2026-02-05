Крупный тепличный комплекс стоимостью 42 млрд тенге строят в Туркестанской области

В Келесском районе Туркестанской области строят промышленный тепличный комплекс «Ecoculture-Eurasia» на 51 гектар, передает OTYRAR.

Как рассказали в пресс-службе Минсельхоза, планируемая мощность — до 25 тыс. тонн томатов в год. Эксперты считают, что проект станет ключевым для агропромышленного развития региона и укрепления продовольственной безопасности Казахстана.

На сегодня на 40 гектарах уже установлены металлоконструкции теплиц, проведены внутренние и внешние сети, построены котельная и склад резервного топлива. Четыре из восьми теплиц уже запущены и работают.

«Кроме этого, продолжается строительство административного комплекса и складов. Учредитель ТОО «Ecoculture-Eurasia» Алмас Дауытов отметил: после полного запуска комплекса появятся 800 рабочих мест. Теплицы будут оснащены современным оборудованием из Нидерландов, а площадь комплекса планируют постепенно увеличить до 500 гектаров. Полноценный запуск — весной 2027 года», — говорится в сообщении ведомства.

Для сравнения: в 2025 году общая площадь теплиц в Туркестанской области выросла на 75 гектаров и достигла 1 715 га. За год здесь произвели 150 тыс. тонн овощей, 550 тонн бананов, 3,2 тыс. тонн лимонов и 13 тыс. тонн клубники.