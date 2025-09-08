В Ордабасы строится крупный тепличный комплекс

В Туркестанской области реализуют масштабные проекты в агропромышленной сфере. Один из них — современный тепличный комплекс в селе Шубарсу Ордабасинского района. Инициатива входит в программу «Ауыл аманаты», которая нацелена на поддержку сельчан и развитие предпринимательства.

Аким области Нуралхан Кушеров лично ознакомился со строительством. Он подчеркнул, что такие проекты не только поднимают экономику региона, но и дают жителям возможность открыть собственное дело.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Тепличное хозяйство — экономически эффективная и прибыльная сфера. Подобные проекты улучшают уровень жизни сельчан и дают импульс экономике области. Мы готовы всесторонне поддерживать тех, кто хочет начать свое дело».

Стоимость тепличного комплекса — 250 миллионов тенге. Площадь — 7,5 гектара. Первые огурцы уже высажены на участке в 0,18 га, идут агротехнические работы. В перспективе здесь будут выращивать томаты и огурцы для местных рынков и торговых точек.

Финансовую поддержку получили 30 участников проекта. Через микрофинансовую организацию «Ырыс» им выделили кредиты на сумму 167 миллионов тенге. Это создаст новые рабочие места и обеспечит стабильный доход сельчанам.

Из 42 предусмотренных теплиц, 17 уже построены. На трёх установлено оборудование, и они готовы к запуску.