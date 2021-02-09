Одним из приоритетных направлений в сфере сельского хозяйства являются продовольственные товары.

Для обеспечения населения качественными продуктами питания в городе Шымкент увеличивается количество тепличных комплексов и доля оказываемой государственной поддержки.

Одним из промышленных тепличных комплексов Шымкента, получающий господдержку, является ИП «Иляев». Расположен в жилом массиве Мартобе Каратауского района. Общая площадь составляет 2,2 гектара, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Начал свою работу в 2018 году. В том же году на строительство комплекса была оказана государственная поддержка в рамках программы «субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях».

Тепличный комплекс оснащен не только современным оборудованием, соответствующим турецким стандартам, но и современными технологиями в инновационной системе.

В год производит до 600 тонн помидоров сортов «Мерлис» и «Пембе». Произведенные товары продаются в продуктовых магазинах и на рынках. В настоящее время в тепличном комплексе на постоянной основе занято 30 человек.

Стоит отметить, что овощи, выращиваемые здесь, состоят исключительно из экологически чистых продуктов. Технология, используемая при их выращивании, позволяет экономить воду, удобрения и другие ресурсы.

Благодаря поддержке со стороны государства, предприниматель Берик Иляев сообщил, что в 2022 году планирует дополнительно увеличить площадь теплиц на 4 га и увеличить производство. Кроме того, планирует поставлять товары не только по городу Шымкент, но и вывести экспорт.

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